Tra Spike Lee e Miuccia Prada Opus secondo Mark Anthony Green | Un film immersivo e audace

Religione, giornalismo, popolarità. Il regista ha presentato il suo esordio alla regia targato A24 al Bif&st. "Come artista e cineasta non ho il dovere di dare delle risposte". "Se dico una barzelletta non la capirete fino a quando non verrà tradotta!". Maglioncino verde oliva scuro, cravatta a righe oblique e stivaletti neri.risponde alle domande dei giornalisti con fare affabile e piglio ironico. Il regista è ospite del Bif&st per presentare, nella sezione Rossi di sera, il suo esordio alla regia targato A24:- Venera la tua stella. Un thriller psicologico attraversato da una vena comica - nelle nostre sale dal 27 marzo - con protagonisti Ayo Edebiri, John Malkovich, Murray Bartlett, Juliette Lewis, Amber Midthunder e Tatanka Means. La trama delruota .