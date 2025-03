Movieplayer.it - Toy Story 5: il capo della Pixar anticipa le sorprese del nuovo film

Pete Docter, direttore creativo, ha condiviso nuovezioni su Toy5, svelando cosa aspettarsi dal prossimo capitolo dell'amato franchise. Appassionati di Toy, preparatevi! Pete Docter, direttore creativo, ha recentemente rivelato nuovi dettagli sul quinto capitolocelebre saga, offrendo uno sguardo su cosa potrebbe riservare il futuro ai nostri giocattoli preferiti. Prima di assumere il ruolo dirigenziale alla, Docter si era già distinto come regista dilavori animati come Monsters & Co., Up, Inside Out e Soul. Ilsarà diretto da Andrew Stanton (Alla ricerca di Nemo, Wall-E), che ne curerà anche la sceneggiatura. Il cast vocale vedrà il ritorno di Tom Hanks nei panni di Woody e Tim Allen in quelli di Buzz .