Tour d' Europe | viaggio di tre mesi per promuovere la decarbonizzazione con i biocarburanti

Auto e camion con il logo "d'" hanno iniziato undi treattraverso 20 diversi Paesii per dimostrare il potenziale diofferto dai combustibili rinnovabili, ossiain purezza e miscelati, già disponibili su migliaia di punti vendita distribuiti in tutta Europa. Lo rende noto l'Unem (Unione energie per la mobilità) spiegando che il giro d'Europa, da nord a sud e da ovest a est, "sarà l'occasione per mostrare ai cittadini e ai policy makers di tutta la Ue le potenzialità di questi prodotti che, insieme ad altre tecnologie come l'elettrificazione e l'idrogeno, offrono un approccio flessibile e tecnologicamente neutro per ladel trasporto stradale". Il progettod'riunisce aziende, associazioni e istituzioni di tutta la catena del valore del settore automobilistico e dei carburanti.