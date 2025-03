Ildifforme.it - Totti in Russia tra indignazione di fan e istituzioni. Al Bano: “Come lui, vado a Gerusalemme…”

Leggi su Ildifforme.it

L'ex calciatore è stato invitato ad un evento a Mosca il prossimo 8 aprile e la delusione da parte dei fan è molta. Andrea Massaroni, esponente di +Europa gli ha chiesto di fare un passo indietro e, il diretto interessato, ha detto di non volerci rinunciare, a meno che non lo chieda un organo competente. In suo soccorso è arrivato anche Al, che ha confessato che a fine marzo andrà a Gerusalemme"messaggero di pace"L'articolointradi fan e. Al: “lui,a Gerusalemme.” proviene da Il Difforme.