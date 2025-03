Lapresse.it - Totti in Russia, il Pd lo attacca: “Clamoroso errore”

“Ci sono due ragioni che concorrono a questo doppioserispondesse a quell’invito. Una è il luogo, l’idea di essere testimonial di un qualcosa in un contesto che riguarda la condizione di esclusione della, per le note ragioni, da tutte le manifestazioni sportive. E dunque decidere se stare da parte dell’aggressore o dell’aggredito e questo uno sportivo dovrebbe averlo chiaro. Il secondo motivo è il contenuto”. Così a LaPresse, Mauro Berruto, ex ct della nazionale di pallavolo e membro della segreteria nazionale del Pd, con delega allo sport, commentando la scelta di Francescodi recarsi inper un evento. “Lui va lì a fare da testimonial di una società che si occupa di scommesse sportive. E ho una posizione molto netta non solo su questo caso specifico dima su tutti gli ex sportivi, figure di riferimento che hanno un ruolo pedagogico nei confronti dei praticanti che fanno sport, di prestare la propria immagine a società che si occupano di giochi e scommesse.