Totti in Russia gli ucraini in Italia | Si schiera da parte sbagliata storia

Non si placa la polemica su Francescoper il suo viaggio in programma a Mosca il prossimo 8 aprile. Dopo il tentativo di consegna del Tapiro dadi Striscia, sono intervenuti sulla questione direttamente gliche hanno chiesto al Pupone di ripensarci.“I russi in questi tre anni, fra gli altri, hanno uccisi anche molti sportivi, calciatori, allenatori, e molti tifosi. La scelta di andare ora indadi un campione molto rispettato, non solo come atleta ma anche come uomo, è disumana non solo nei confronti delle vittime ma anche dei suoi colleghi che credono nello sport come veicolo di pace”. Lo ha affermato a LaPresse Oles Horodetskyy, presidente dell’Associazione dei cristianiin, commentando la scelta di Francescodi recarsi inper un evento.