Puntomagazine.it - Torre Annunziata, torna il Mercato della terra Paniere Vesuviano

Leggi su Puntomagazine.it

Domenica 30 marzo dalle 9 alle 13. Cuccurullo: “Spazi per costruire comunità”Riil. L’iniziativa, promossa da Slow Food Vesuvio e nata diversi anni fa proprio a, si terrà domenica 30 marzo dalle 9 alle 13 su corso Umberto I, dall’angolo con via Gino Alfani a via dei Mille. Attesi in città i produttori ortofrutticoli, produttori di olio extravergine d’oliva, dei formaggi del Cilento, del beneventano e dei Monti Lattari, del mielee campano. Stand anche con produttori di birre artigianali, legumi, carciofi di Schito, agrumi vesuviani e zafferano. Per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha disposto l’isola pedonale sul tratto di strada interessato dall’iniziativa.“Ilnella Condotta Slow Food Vesuvio iniziò proprio qui, adiversi anni fa – spiegano Maria Lionelli e Mario Riccardi, nuovo presidentecondotta Slow Food Vesuvio – Fu un successo a tal punto che l’iniziativa fu replicata subito anche in altri comuni.