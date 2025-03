Sololaroma.it - Torquati (pres. Federazione Fisioterapisti) sull’infortunio di Dybala: “Riabilitazione in 8-12 settimane”

Leggi su Sololaroma.it

La Roma dovrà fare a meno di Pauloper questo finale di stagione. Ieri, l’argentino si è operato con successo a Londra per risolvere il problema al tendine semitendinoso della coscia sinistra e nei prossimi giorni inizierà laa Trigoria, che lo terrà lontano dai campi di gioco per parecchio tempo.: “Scelta eccellente della Roma”Riccardoidente dellaItaliana deidello Sport e titolare dei centri Sport Health, ha analizzato la situazione: “La Roma ha fatto una scelta eccellente riguardo allo staff chirurgico e ha creato al suo interno un’equipe di primissimo livello per il recupero e ladei propri atleti. Quindi il rientro diverrà certamente gestito nei tempi giusti e nella migliore modalità possibile“.