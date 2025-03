Agi.it - Torna l'ora legale, quando spostare le lancette

AGI - Nella notte tra sabato e domenica sposteremo in avanti ledell'orologio. Dormiremo un'ora in meno, ma il sacrificio regalerà più luce. Durante la prima guerra mondiale lo spostamento dellein avanti era dovuto all'esigenza di risparmiare energia avendo più ore di luce nelle ore serali. Dopo una prima sperimentazione, velocemente abbandonata l'iniziativa fu ripresa allo scoccare del secondo conflitto mondiale. Oggi a calcolare il risparmio energetico dello spostamento delleè Terna che stima che durante i sette mesi di oradel 2024 l'Italia ha risparmiato circa 90 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 370 milioni di kWh. Da tempo in Europa, si discute dell'abolizione del cambio di ora. In un sondaggio condotto in tutta l'UE, l'80% degli intervistati si è detto favorevole all'abolizione dell'ora