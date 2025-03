Torna l’Ora legale 2025 | quali sono gli effetti collaterali?

Leggi su Funweek.it

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora in avanti, dalle 2:00 alle 3:00.Il passaggio alavverrà, dunque, nell’ultimo fine settimana di marzo. Questo significa che dormiremo un’ora in meno, ma potremo godere di un’ora di luce in più al tramonto.Le giornate siallungate in modo percettibile a partire da metà febbraio, portando con sé un senso di rinnovamento. Questo fenomeno, che si è intensificato con l’equinozio di primavera, è dovuto all’inclinazione dell’asse terrestre.L’allungamento delle giornate è particolarmente evidente nel pomeriggio, quando il sole tramonta più tardi. Questo contribuisce a una sensazione di giornate più lunghe e di avvicinamento alla bella stagione.Con l’aumento delle ore di luce, cresce anche l’attesa per la primavera e le sue promesse di clima più mite e giornate all’aperto.