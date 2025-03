Torinobus cade nel Po | morto l' autista

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.00 Un bus turistico è caduto nel fiume Po nel centro di Torino.l'. L'uomo era stato recuperato vivo, ma a quanto si è appreso, i sanitari non sono riusciti a rianimarlo e hanno dovuto constatarne il decesso. Il tragico incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto all'altezza del Ponte Vittorio Emanuele. Sul posto Vigili del fuoco, con i sommozzatori, oltre al 118e forze dell'ordine. Sul pullman non erano presenti passeggeri. Sarebbero rimaste lievemente ferite 3 passanti, investite dal bus.