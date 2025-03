Quotidiano.net - Torino, pullman turistico cade nel Po in piazza Vittorio Veneto

, 26 marzo 2025 – Unè caduto nel Po a, in, sfondando una parte del parapetto lungo Corso Cairoli. È accaduto nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 18. Secondo le prime informazioni, a bordo ci sarebbe stato solo l'autista. Sono in corso le operazioni di soccorso e non si conoscono al momento le cause dell'incidente.