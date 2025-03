Cityrumors.it - Torino, drammatico incidente: un pullman turistico sfonda il parapetto e cade nel Po

Leggi su Cityrumors.it

Un episodio davvero sconvolgente accaduto sotto gli occhi di decine di passanti che automobilisti che in quel momento stavano attraversando anche loro il ponte sul fiume Un tranquillo tardo pomeriggio nella città Sabauda è stato scosso da un gravissimoche ha paralizzato il centro storico. UnGran Turismo, è infatti precipitato, per motivi ancora in fase di accertamento, nel fiume Po dopo averto una parte dellungo Corso Cairoli, nei pressi del semaforo del ponte Vittorio Emanuele. Una scena davvero raccapricciante accaduta sotto gli increduli di decine di persone che hanno visto il pesante automezzo, lentamente, ma inesorabilmente, in retromarcia, come se stesse effettuando una manovra, scivolare giù dalla banchina e scomparire alla vista.: unilnel Po – Cityrumors.