Iltempo.it - Torino, bus turistico precipita nel Po: morto l'autista, feriti tre passanti | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

Dramma a. Èl'del pullmancaduto questo pomeriggio nel fiume Po. L'incidente è avvenuto nel tratto antistante piazza Vittorio Veneto, in zona Grande Madre, attorno alle ore 17.40. Il mezzo, prima dire in acqua, ha investito tre pedoni, che sono stati portati all'ospedale delle Molinette in condizioni che non desterebbero preoccupazione. Sul pullman, fortunatamente, non erano presenti passeggeri. Sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.