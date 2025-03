Dayitalianews.com - Torino, bus precipita nel Po dal ponte di Piazza Vittorio: autista tratto in salvo

Attimi di paura a, dove un bus turistico èto nel fiume Po daldiVeneto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 marzo 2025. Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma secondo quanto riportato daToday, il mezzo si è parzialmente inabissato, mentre i soccorritori sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area.salvato, ma proseguono le ricercheDalle prime informazioni, sembra che a bordo ci fosse soltanto l’, che è stato recuperato vivo grazie all’intervento di un motoscafo. Tuttavia, per escludere la presenza di eventuali altre persone coinvolte, sono in corso perlustrazioni approfondite nelle acque del Po.Sul posto sono attualmente impegnati i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori, oltre ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.