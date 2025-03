Liberoquotidiano.it - Torino, bus finisce nel Po in pieno centro

Un bus turistico è caduto nel Po in piazza Vittorio Veneto a, a due passi dalstorico: pare abbia sfondato una parte del parapetto lungo Corso Cairoli in prossimità del semaforo del ponte Vittorio Emanuele finendo poi parzialmente inabissato. A bordo c'era solo l'autista, che è stato tratto in salvo. È successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo, poco prima delle 18. Al momento sono in corso le operazioni di soccorso. Mentre non si conoscono ancora le cause dell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti anche con un elicottero. Notizia in aggiornamento