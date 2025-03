Juventusnews24.com - Tognozzi Juventus, non si placano le voci su un clamoroso ritorno: nuova avventura alla Continassa in tandem? L’ultima idea

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, non silesu uninin casa bianconera: i dettagliNon accennano a placarsi lesu un possibiledi. La posizione di Giuntoli all’interno del club si sta facendo via via più in bilico (pesa un mercato insufficiente e il fallimento del progetto Thiago Motta) e così trovano terreno facile questo tipo di.Secondo quanto riportato da Tuttosport negli ultimi giorni si è chiacchierato molto di un possibiledell’ex dirigente del Granada, magari incon Manna, ma al momento si tratta solo di indiscrezioni premature e senza reale fondamento.Leggi sunews24.com