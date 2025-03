Zonawrestling.net - TNA: Gail Kim e altri membri della dirigenza sono stati licenziati

La TNA tramite una e-mail mandata nella giornata di oggi ha licenziato alcune figure dirigenziali, tra cui spiccaKim.Kim era una producer e anche la co-Head of Talent Relations; ha avuto una lunga carriera da wrestler per la federazione, ha vinto sette volte il TNA Knockouts Champion ed è anche stata anche TNA Knockouts World Champion. È stata introdotta nel 2016 nella TNA Hall Of Fame, diventando poi una figura fondamentale per la compagnia.Glinomiquelli di Ariel Shnerner, Rob Kligman e Michael Shewchenko.