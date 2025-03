Sport.quotidiano.net - Tifosi. Vis, sorriso e ritmi alti in vista di Ascoli

La primavera vissina ha riportato il bel tempo con la vittoria sulla Pianese, quella meteorologica stenta assai. Ieri al Benelli allenamento sotto la pioggia per i biancorossi, imbacuccati ma allegri. Basti vedere idella seduta, che Stellone ha preteso adssima intensità. Dapprima con situazioni di uscita palla a terra, poi con una partitella su metà campo, alla quale hanno preso parte tutti gli uomini che con la Pianese hanno avuto minutaggio incompleto o nullo, così da mettersi in pari con gli altri. I "titolari" hanno svolto solo la parte atletica, per poi dedicarsi alla palestra, secondo consuetudine nel primo allenamento della settimana. Ha corso a parte Kevin Cannavò, che con tutta evidenza salterà anche il derby dipuntando a quello successivo col Rimini. Evento piuttosto raro, la Vis questa settimana è stata risparmiata dal giudice, che ha invece fermato due giocatori dell’