Juventusnews24.com - Thuram Juve, primo compleanno da bianconero per il centrocampista francese: gli auguri del club scatenano i tifosi sui social – FOTO

di RedazionentusNews24, ildada parte delcheanche idaper Khephren, che festeggia oggi 24 anni. Sui canali ufficiali, ecco glidellantus alha già conquistato i.BuonKhephren! ?—ntusFC (@ntusfc) March 25, 2025COMUNICATO – «inper Khephren, ilarrivato a Torino nell’estate 2024 dal Nizza e nato il 26 marzo 2001 – figlio di papà Lilian, che con lantus ha giocato 204 partite in carriera.Energia, fisicità e non solo: queste alcune delle caratteristiche che Khephren ha messo in mostra in questi primi mesi in, in una stagione in cui finora ha raccolto 39 presenze complessive – il quarto con più presenze dell’intera rosa – tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.