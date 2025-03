Thiago Motta dice addio alla Juventus | Ho affrontato ogni ostacolo con determinazione …

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-24 13:54:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:L’avventura ditermina a Torino. 266 giorni che si sono conclusi con uno sfortunato finale. L’allenatore italiano ha già fatto il suosia al club che ai fan della “Vecchia Signora”. È stato attraverso una breve dichiarazione sul sito web del club.Un sogno che termina in incubo“Hocone desiderio di miglioraregiorno“, Così ha iniziato le dichiarazioni dell’allenatore di 42 anni. L’allenatore, che aveva lavorato al miracolo con il bologna classificando i” campioni “, si è presentato come il Salvador de la Juve Ma, solo otto mesi dopo, è diventato un colpevole più del Disastro del club Pimonontés.“Sono grato all’indirizzo del club per avermi dato l’opportunità di far parte di questa grande squadraal management e al personale per il loro supporto quotidiano e Ai giocatori per il loro duro lavoro e dedizione dal primo giorno.