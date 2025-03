Gqitalia.it - The Studio è la serie da vedere per capire l’industria del cinema di oggi e divertirsi con super camei

È incredibile come The, nuovadi Apple tv+, abbia fuso e incanalato nel giro delle sue due prime puntate i temi caldi che ci hanno accompagnato gli ultimi mesi, dagli Oscar all’uscita su Netflix della minievento Adolescence. Con Seth Rogen protagonista, nuovo produttore di unoimprontato sul fare soldi mentre l’uomo cerca di portare avanti la visione dei bei film d’autore fatti e sostenuti anche con il supporto delle major, lo show va dal discorso sui budget esorbitanti che spesso servono come investimenti per blockbuster mediocri (di cui si è discusso recentemente col caso di The Electric State) a quei lunghi piani sequenza di cui si è tanto parlato per la regia di Philip Barantini nel lavoro ideato da Jack Thorne e Stephen Graham. Il che rende chiaro fin da subito l’intento di The, che oltre all’essere focalizzato sul racconto del dietro le quinte del, rendendo ciò che noi vediamo finto su uno schermo quanto di più tangibile e reale, ha anche il desiderio di condensare in un unico contenitore i suoi trucchetti e le dinamiche interne del settore.