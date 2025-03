Universalmovies.it - The Ritual | Al Pacino e Dan Stevens esorcisti nel nuovo horror

XYZ Films ha diffuso ieri il teaser trailer di The, unfilmcon possessione dove tra i protagonisti spiccano i nomi di Ale Dan.Il film, diretto da David Midell e co-scritto da Enrico Natale, porta in dote una trama adattata da un fatto realmente accaduto, in cui una donna (Emma Schmidt, nota anche con lo pseudonimo di Anna Ecklund) viene sottoposta ad une di esorcismo “documentato” durato ben cinque mesi. Nel cast, come anticipato, spiccano i volti noti di Ale Dan, ma anche di Abigail Cowen, Patricia Heaton, Ben Foster e Ashley Greene.La release scelta da XYZ Films per il mercato nordamericano è il 6 giugno 2025, mentre Altitude sarà impegnata a distribuire il film nel Regno Unito. Nessuna informazione, invece, riguardo una possibile distribuzione nel nostro paese.