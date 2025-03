Universalmovies.it - The Residence | Recensione della nuova serie Netflix

Presentata pochi giorni fa, Theè diventata fin da subito una delleTV targatepiù viste in assoluto. Questa è la nostra.Theè unacreata da Paul William Davies, che ne è anche lo showrunner e sceneggiatore di tutti gli episodi. La regia è affidata a Liza Johnson per i primi quattro episodi e a Jaffar Mahmood per i restanti. Prodotto da Shondaland, il team di Shonda Rhimes e Betsy Beers, il progetto si ispira al libro The: Inside the Private World of the White House di Kate Andersen Brower.Durante una cena di stato alla Casa Bianca, viene rinvenuto il cadavere del Chief Usher A. B. Wynter (Giancarlo Esposito). A indagare sul caso viene chiamata la brillante detective Cordelia Cupp (Uzo Aduba), che porterà scompiglio nella residenza del Presidente degli Stati Uniti (Paul Fitzgerald).