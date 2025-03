Biccy.it - The Couple – Una Vittoria Per Due: logo e papabile cast

The– UnaPer Due sta per diventare realtà (e quel sottotitolo in italiano aggiunto al titolo in inglese è quel tocco di camp che mi fa impazzire).De Capòl, come lo chiamerà tutto il tempo Ilary Blasi – non ha ancora una data di partenza ufficiale, anche se il calcio d’inizio dovrebbe esserci lunedì 7 aprile, a una settimana esatta dalla proclamazione del vincitore del Grande Fratello. Considerando che Thecon il Grande Fratello condividerà non solo la casa, ma anche il team degli autori, non è da escludere che Ilary Blasi possa fare una sorpresa ad Alfonso Signorini durante la finale del suo gieffe. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The(@theit)The– UnaPer Due, ilChi saranno i concorrenti di The? I nomi più papabili sono la coppia composta da Jasmine Carrisi e dal suo ex fidanzato (apertamente gay) Pierangelo Greco; le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli; e ancora Lory Del Santo con Marco Cuculo; Corinne Clery; Eva Henger; Gloria Guida in coppia con la figlia Guendalina Dorelli, erede del celebre Johnny Dorelli; Gianmarco Zagato con Nicole Pallado e molto probabilmente anche Costanza Caracciolo come annunciato da Deianira Marzano.