The Couple-Una Vittoria Per Due | concorrenti location inizio e montepremi

The– UnaPer Due è il nuovo reality show pronto a debuttare su Mediaset, con una formula originale e un cast che promette scintille. La conduzione è affidata a Ilary Blasi, mentre lasarà la stessa del Grande Fratello, completamente riadattata per ospitare otto coppie che si sfideranno per unda 1 milione di euro. Un gioco di convivenza forzata, imprevisti e alleanze, dove solo il pubblico avrà l’ultima parola.The: la nuova scommessa di MediasetMediaset si prepara a lanciare un nuovo format che unisce competizione e intrattenimento: The. L’idea è semplice quanto esplosiva: mettere alla prova la complicità e la resistenza di otto coppie all’interno della casa più spiata d’Italia. Il debutto è previsto per lunedì 7 aprile, a una settimana dalla finale del Grande Fratello, e il programma si annuncia già come uno dei più attesi dell’anno.