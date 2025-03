Isaechia.it - The Couple, il promo ufficiale con Ilary Blasi: “Otto coppie si sfideranno per il montepremi”

Dovrebbe iniziare lunedì 7 aprile, esattamente una settimana dopo la finale del Grande Fratello, The, il nuovo reality di Canale 5. Lo show, che altro non è che la versione italiana del Gran Hermano Duo, sarà conddae del programma di Alfonso Signorini ‘prenderà in prestito’ la tanto ambita Casa. Sembrerebbe infatti che già da qualche giorno siano iniziati i lavori nel tugurio.Nelle scorse ore è iniziato ad andare in onda ildella trasmissione con l’ex conduttrice del Gf Vip e de L’Isola dei Famosi:Sta per arrivare un nuovo reality game pieno di emozioni e colpi di scena.: parenti, amici, compagni vivranno insieme e siper ilfinale. Conduce. The, insieme per vincere.ILDI THEFINALMENTESTA TORNANDOOO #Thepic.