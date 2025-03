Comingsoon.it - The Couple, arriva il Logo ufficiale del programma mentre la casa del GF viene smantellata per il nuovo reality show

Mediaset annuncia l'arrivodi The- Una vittoria per due, con ildel. Intanto rumors riportano che ladel Grande Fratello è già in procinto di essere riadattata per ildi Ilary Blasi.