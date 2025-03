Livornotoday.it - The Cage, venerdì 28 marzo il concerto dei Diaframma

Leggi su Livornotoday.it

28arriva al Theil tour per la celebrazione dei quarant'anni del disco più importante della dark wave italiana, Siberia dei. Unimperdibile per tutti gli amanti del post-punk ma anche per gli amanti della buona musica in generale, visto che questo album.