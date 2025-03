Secoloditalia.it - Terzo patetico blitz di Ultima Generazione al ristorante di Cracco. Ossessione pauperista e poca fantasia

Leggi su Secoloditalia.it

e un’incontenibile voglia di fare gazzarra sotto i riflettori. I militanti dici riprovano e tornano sul ‘luogo del delitto’. Per la terza volta va in scena il solitoaldi Carlo, all’interno della Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Due ragazze e un ragazzo fanno ingresso nel locale intorno all’ora di pranzo per urlare il loro no alle disuguaglianze sociali e portare avanti la campagna “Il giusto prezzo”. Poco dopo è intervenuta la polizia che li ha bloccati e accompagnati in questura per valutare l’esatta dinamica dell’azione di protesta.dial locale diStesso schema, stessi slogan per gli attivisti green cresciuti a pane e ideologia. All’attivo altre due eroiche protesta, il 19 e il 23 marzo.