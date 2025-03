Tvzap.it - Terribile esplosione in Italia, a fuoco la famosa azienda

Social. Nel primo pomeriggio di mercoledì, un’improvvisaseguita da un vasto incendio ha sconvolto la città di Milano, disseminando paura tra i residenti. L’incidente ha avuto luogo nelladolciaria Perfetti di Lainate, rinomata per la produzione di caramelle e gomme da masticare. A causa dell’incendio, si è levata una densa nuvola di fumo nero, visibile da diverse aree circostanti e perfino da porzioni dell’autostrada, creando una scena allarmante. Questo evento ha mobilitato numerose risorse di emergenza per fronteggiare la situazione criticamente. Interruzione di paginaLeggi anche: Panico a bordo della nave da crociera: “Chiudete le tende e spegnete le luci”Incendio a Milano: intervento dei vigili dele squadra Nbcr per la sicurezza”I vigili deldi Milano e Saronno, dotati di nove veicoli speciali, si sono recati prontamente sul luogo per controllare le fiamme.