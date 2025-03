Ternitoday.it - Terni, iniziativa ‘Basta morti sul lavoro’: “Fiaccolata silenziosa per dire basta” GALLERIA FOTOGRAFICA

Leggi su Ternitoday.it

Unasi è svolta lungo le vie del centro cittadino. Ad organizzare l’le sigle sindacali di Cigl, Cisl e Uil nel corso della serata di oggi, mercoledì 26 marzo. Decine e decine di persone si sono radunate in largo Don Bosco per poi proseguire verso via Mazzini.