Secoloditalia.it - Terna: approvato l’aggiornamento del piano industriale 2024-2028

Leggi su Secoloditalia.it

Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A, riunitosi martedì 25 marzo sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha esaminato edele i risultati al 31 dicembredel Gruppo, presentati dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Giuseppina Di Foggia. Questi i principali risultati comunicati. Nei cinque anni digli investimenti salgono a complessivi 17,7 miliardi di euro (+7%, pari a 1,2 miliardi di euro in più nello stesso arco temporale). Al centro della strategia per la transizione e l’indipendenza energetica: lo sviluppo infrastrutturale sostenibile, l’integrazione delle rinnovabili e dei sistemi di accumulo, le interconnessioni con l’estero. Record storico di investimenti nelle attività regolate: 16,6 miliardi di euro (+7% rispetto al precedente) per rendere la rete elettrica nazionale più efficiente, digitale e resiliente – Avanzamento dell’execution del, con circa il 90% dei progetti autorizzati e circa l’80% coperti da contratti di approvvigionamento.