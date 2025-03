Lanazione.it - Tentò di rapire una bambina, scatta la perizia sull’uomo

La Spezia, 26 marzo 2025 – Unapsichiatricache nel dicembre scorso a Sarzana aveva tentato di sottrarre unaalla propria madre, finendo con l’essere bloccato da alcuni cittadini e poi ’salvato’ ai carabinieri, intervenuti provvidenzialmente per evitarne il linciaggio. Così ha deciso il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della Spezia, Tiziana Lottini, nell’ambito del procedimento penale a carico di un 48enne milanese senza fissa dimora. L’uomo è accusato di tentato sequestro di persona, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e si trova nel carcere di Villa Andreino, in attesa del giudizio. La decisione del gup spezzino è arrivata a seguito dell’istanza formulata dall’avvocato difensore, Giuseppe Faggioni, che ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato condizionato dallapsichiatrica.