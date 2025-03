Milanotoday.it - Tentano di fare la spesa gratis all'Esselunga, tre donne arrestate

Leggi su Milanotoday.it

Prodotti e merce per 240 euro nel carrello. Ma di pagare latrenon ne avevano proprio l'intenzione. E così sono finite in manette con l'accusa di tentato furto in concorso. L'episodio è avvenuto nella giornata di martedì 26 marzo nel supermercatodi viale Jenner, a.