Ilrestodelcarlino.it - Tennis tavolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Settimana dedicata interamente alle gare tenutesi a Montesilvano (Pesaro), valevoli per l’assegnazione dei titoli italiani Assoluti, Seconda e Terza Categoria, anche se i risultati, per gli atleti modenesi, sono stati decisamente inferiori alle attese. L’unico trofeo non poteva che portarselo a casa Paolo Bisi (quest’anno assoldato da Brescia), che ha centrato il bronzo nel doppio maschile di Seconda Categoria in coppia con l’umbro Alessandro Baciocchi. Nel singolare il pluridecorato figlio d’arte si è invece fermato ad un passo da un altro podio, cioè ai quarti di finale, sia nella gara di Seconda Categoria che nell’Assoluto, confermando così di poter stare ancora a pieno titolo tra i primi otto giocatori più forti d’Italia. Quarto di finale nel doppio misto anche per Lorenzo Ragni (che quest’anno veste la maglia di Lucca) con Wang Xuelan.