Tennis: Miami, Musetti ko agli ottavi contro Djokovic

Lorenzonon passaNovakneglidi finale del torneo Atp Masters 1000 di, in Florida. Il 23enne carrarese n.16 al mondo ha ceduto al 37enne serbo n.5 per 6-2 6-2. Ai quartitrova il 24enne statunitense Sebastian Korda (n.25), che ha battuto il 38enne francese Gael Monfils (n.46) per 6-4 2-6 6-4.