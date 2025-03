Sport.quotidiano.net - Tennis, le ragazze del Cus battono Viserba. Ronconi, Ranieri e Ravani portano a casa 3 punti

Prestazione incredibile del Cus Ferrara targato Salvi, che sui campi veloci di via Gramicia batte il Circoloper 3-1 nel campionato femminile di Serie C nazionale. Primo singolare giocato da Martina, classe 2007 e 3.2 di classifica, opposta alla classificata 2.8 Sofia Badani, con prestazione impeccabile della ferrarese che con un netto 61/63 si aggiudicava il primo punto per il Cus. Il 2-0 è frutto di un’altra bellissima partita giocata da parte di Maria Vittoria, giovane atleta del 2009 con classifica 2.7, che ha portato ail risultato con un perentorio 62/62 ai danni della 2.6 Evelyn Amati. Incontro che ha preso la direzione didal primo gioco, con Maria Vittoria in giornata di grazia, dove non ha sbagliato praticamente nulla. Il punto decisivo è arrivato per mano di Elena, 2007 di nascita, opposta alla 2.