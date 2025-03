Ilrestodelcarlino.it - Temporali e vento forte, allerta meteo nelle Marche: le zone più colpite

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 26 marzo 2025 – La Regioneha emesso un'gialla e arancione, valida da mezzanotte di domani fino alla mezzanotte del 28. Il bollettino segnala criticità idrauliche e idrogeologiche, rischio di piene dei corsi d'acqua minori, frane, forti venti e pericolo per valanghe in alcune aree montane. Secondo il bollettino ufficiale, "a partire dalla serata di oggi e per l'intera giornata di domani sono previste precipitazioni diffuse, più abbondanti nel settore meridionale della regione, con nevicate al di sopra dei 1.500 metri". Inoltre, è atteso "un rinforzo della ventilazione da nord-est, con raffiche fino a burrasca (62-74 km/h) lungo il settore costiero centro-settentrionale, specialmente nella prima parte della giornata di giovedì". Le condizionirologiche instabili aumenteranno il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche, con le situazioni più critiche previsteore centrali della giornata.