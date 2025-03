Anteprima24.it - Telese Terme: convenzione per sistema di controllo e monitoraggio filiera rifiuti

Tempo di lettura: 3 minutiE’ stata sottoscritta presso la casa comunale diuna importantetra il Comune, la società incaricata per la raccolta e smaltimentoLavorgna srl e il Nucleo Operativo Ente Tutela Animali e Ambiente (NOETAA).Finalità dell’accordo stipulato è la realizzazione di undisull’interaraccolta-trasporto e smaltimento nel comune dial fine di individuare eventuali criticità e addivenire a metodi risolutivi efficaci perché basati su dati reali. Alla base del nuovo processo, tra i primi sperimentati nella provincia di Benevento, la creazione di una App in dotazione alle Guardie Ambientali attraverso la quale sarà possibile raccogliere dati sia per la formazione di un database che per l’analisi della situazione zona per zona.