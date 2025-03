Tecnologia un software all’avanguardia accelera la ricerca sui materiali hi-tech

Leggi su Ildenaro.it

Undellaper studiare iinnovativi promette di avvicinare l’industria all’uso dei supercomputer: è questa la sfida cui lavorano itori del centro nazionale Icsc nell’ambito del Tecnopolo di Bologna. Ilsi chiama ‘Quantum Espresso’ e il progetto è dello Spoke 7 “Scienze deie Molecolari” dell’Icsc (Centro Nazionale diin Hpc, Big Data e Quantum Computing) “Quantum Espresso è unopen-source nato in Italia per la simulazione quantistica dei, ossia per simulare su scala atomica il comportamento di un materiale replicandolo con dei computer classici”, ha detto all’Ansa, Ivan Carnimeo, dell’Istituto Officina dei Materiai del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Trieste e co-leader della sezione dedicata allo sviluppodello Spoke 7 di Icsc.