Ilgiorno.it - Teatro parrocchiale. Ci pensa il Comune

Trattativa in corso per la sistemazione del salone dela cura dele la sua gestione. Ne ha discusso il Consiglio Pastorale. Ha partecipato alla riunione l’assessore alla Cultura deldi Meda Fabio Mariani, che ha spiegato che, tenendo conto dell’esigenza della città di avere uno spazio adeguato alle rappresentazioni teatrali, un anno e mezzo fa in accordo con la parrocchia è stata fatta una perizia per valutare la possibilità di una messa a norma del salone San Giuseppe, in modo da renderlo idoneo ad accogliere eventi organizzati anche per un pubblico esterno alla scuola. In seguito a tale perizia, è stata inviata al parroco una lettera, nella quale si esprime la possibilità di un intervento economico significativo da parte delin cambio di una convenzione di lunga durata che consenta l’utilizzo quasi esclusivo dello spazio teatrale.