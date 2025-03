Thesocialpost.it - Tatiana Tulissi, Paolo Calligaris condannato per il femminicidio: la sentenza 17 anni dopo

La Corte d’Assise d’Appello di Venezia ha nuovamente confermato la condanna a 16di reclusione per, accusato dell’omicidio di, avvenuto l’11 novembre 2008 a Manzano (Udine). Per l’imprenditore friulano si tratta della terzadi secondo grado e della seconda conferma di condanna per l’uccisione della compagna.Il caso ha seguito un iter giudiziario complesso. Nel 2019,era statoin primo grado dal Gup di Udine a 16di carcere. Due, nel 2021, la Corte d’Appello di Trieste aveva ribaltato la, assolvendo l’imputato. Tuttavia, la Cassazione ha annullato tale verdetto, ordinando un nuovo processo d’appello, che si è svolto a Venezia e si è concluso con la riconferma della condanna.Nonostante questa, la vicenda giudiziaria non è ancora terminata: anche questa decisione potrebbe essere impugnata.