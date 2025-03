Forlitoday.it - Tassinari (Forza Italia): "Valorizzare chi lavora nelle scuole montane significa investire nel futuro dei piccoli centri"

"L’approvazione dell’emendamento che riconosce un punteggio aggiuntivo per il personale Ata e una supervalutazione del servizio per i docenti delle pluriclassidi montagna è un passo avanti concreto per sostenere chiin contesti difficili ma fondamentali per il Paese". Così la.