Taskmasking | analisi della produttività illusoria e il legame con la Generazione Z

Life&People.it Il mondo del lavoro contemporaneo è caratterizzato da una continua ricerca di, efficienza e, inevitabilmente, visibilità. In un contesto dove l’iperattività è spesso esibita come simbolo di successo e dedizione, si è diffuso un comportamento che sta suscitando una crescente attenzione, soprattutto tra i più giovani: il. Ma cos’è esattamente questa pratica, e perché sta guadagnando così tanta visibilità sui social? E soprattutto, come mai sembra essere così strettamente legata allaZ? Cerchiamo di capirlo, iniziando col dare una definizione a questo nuovo modus operandi.: definizione e comportamentiQuesto termine indica un’apparente: si dà l’impressione di essere sopraffatti dalle scadenze e dalle responsabilità, pur non avendo nulla di particolarmente urgente o impegnativo da fare.