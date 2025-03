Taremi trascina l’Iran al Mondiale con una doppietta | Inter? Spero di fare meglio

Leggi su Ilnerazzurro.it

Uno dei grandi protagonisti in questa sosta per le nazionali, ma sicuramente una delle delusioni della stagione nerazzurra: Mehdisegna unae conquista la qualificazione al prossimocon.Il veroè tornato?Una stagione complicata per l’attaccante iraniano, il quale non è riuscito ad incidere nella corsa nerazzurra. A rendergli la vita difficile è stata la pubalgia che lo ha tormentato per mesi e che ha privato l’delle qualità del bomber ex-Porto.Un infortunio piuttosto fastidioso e che, però, potrebbe essere ormai alle spalle per Mehdi(anche se vanno valutate le condizioni partita dopo partita, vista la natura piuttosto complicata della pubalgia). Il centravanti nerazzurro è stato il protagonista della partita che ha sancito la qualificazione delal prossimo