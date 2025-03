Anteprima24.it - Tajani, Zaia ottimo presidente ma legge prevede due mandati

Tempo di lettura: 2 minuti“Qui non si tratta di dire che è finita l’epoca: noi siamo per mantenere laitaliana così com’è, con i dueper i presidenti di Regione ma non ha nulla a che vedere con la stima nei confronti di, che considero un, anche se con noi non è stato molto generoso”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a margine di un tour elettorale a Monfalcone e Pordenone. “È una questione di principio – ha spiegato -: undi Regione dopo dieci anni accumula un tale potere che è giusto che ci sia un ricambio, un’alternanza. Neanche ildegli Stati Uniti sta in carica tre volte, quindi credo sia giusto confermare laattuale, ma non è una cosa controo contro altri, è una questione di principio”. “Non si possono paragonare isenza limiti dei parlamentari – ha aggiunto – il deputato non esercita alcun potere se non quello legislativo, ildi Regione ha più poteri deldella Repubblica e deldel Consiglio nella sua Regione, quindi ha la possibilità di radicarsi e avere un potere che, a un certo punto, deve vedere un’alternanza”.