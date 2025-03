Quotidiano.net - Tagli al welfare e aumento spese difesa: Pil Gb dimezzato al 2025

Leggi su Quotidiano.net

aldelleper lain un'economia, quella Gb, che decelera. La previsione di crescita del Pil britannico è stata dimezzata per il, dal 2% all'1%. Lo ha detto la Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves riportando i dati dell'Office for Budget Responsibility durante la presentazione della manovra finanziaria di primavera alla Camera dei Comuni. La ministra del Tesoro ha sottolineato l'impatto della "grande incertezza globale" sull'economia del Regno Unito. Il governo laburista britannico annuncia "investimenti per altri 2,2 miliardi di sterline" per lae il riarmo in aggiunta al già annunciato incremento del bilancio militare dal 2,2 al 2,5% del Pil dal 2027. Reeves ha parlato di un "un mondo che cambia" e di pericoli crescenti sullo sfondo della guerra fra Russia e Ucraina.