Tadej Pogacar sarà alla Parigi-Roubaix | la prima volta sul pavé dell’Inferno del Nord

al via della, per lain carriera. Lo sloveno è stato infatti incluso nel roster della Uae Team Emirates per la classica monumento in programma il prossimo 13 aprile. Dopo aver fallito per l’ennesimal’assaltoMilano-Sanremo,prova a conquistare l’altra Monumento che ancora manca nella sua già sterminata bacheca. Con la maglia di campione del mondo, farà il suo debutto sulpiù infernale al mondo. Di fronte troverà ancora unaMathieu Van der Poel e Filippo Ganna, probabilmente i principali favoriti per la vittoria finale.“Inizialmente era previsto chepartecipasse sia all’E3 Saxo Classic cheGand-Wevelgem“, si legge sul sito ufficiale della Uae Team Emirates. “Tuttavia, dopo aver discusso con il team, è stato deciso che modificherà il suo calendario per concentrarsi sul Giro delle Fiandre e sulla, puntando ad essere nella forma migliore in quelle gare iconiche”.