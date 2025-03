Ilfattoquotidiano.it - Tadej Pogacar e tutti i delusi della Milano-Sanremo. Una Classicissima che può diventare un tabù

La notizia di oggi è cheparteciperà alla Parigi-Roubaix. Un cambio di programma dettato dalla recente “sconfitta” alla? Quel che è certo è che lo sloveno assaggerà per la prima volta le pietre dell’altra classica Monumento che manca al suo arco. Vincere “nell’inferno del Nord” potrebbe essere il modo migliore per scacciare i demoni che l’ultimapuò aver lasciato nella mente di.Dodicesimo, quinto, quarto e due volte terzo. Non do i numeri ma sono i piazzamenti dialla. Tolto quello a ridossotop ten colto all’esordio nella, a 21 anni, se l’è sempre giocata sul traguardo di via Roma senza, ancora, riuscire a cogliere il successo. Una storia di tentativi che stride con l’istinto killer dello sloveno che, solitamente, vince quello che vuole.